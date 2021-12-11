İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ'IN ANNESİ İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitiren annesi Sebahat Aktaş, İzmir'de toprağa verildi. Aktaş'ın cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi Sebahat Aktaş, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Aktaş'ın cenazesi İzmir'e getirildi. Karşıyaka ilçesindeki Beşikcioğlu Camisi'nde bugün öğlen, Aktaş için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Sebahat Aktaş'ın oğlu İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve akrabalarının ve yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı. Sebahat Aktaş'ın eşi Mustafa Aktaş ise, rahatsızlığı nedeniyle cenaze törenine katılmadı. Kılınan namazın ardından Aktaş'ın aralarında Bakan Soylu'nun da katılımıyla bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Bakan Soylu, cenaze töreninin ardından beraberindeki heyetle havayoluyla kentten ayrıldı.