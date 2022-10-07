Bakan Soylu açıkladı! İstanbul'da 8 ilçede yeni yabancı kaydı yapılmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünde "Göç" konulu toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Soylu, " Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu, İstanbul'da geçici korumaya zaten kapalıydı, tüm ikamet izinlerine kapandı. Yani artık bu ilçelerde yeni bir yabancı kaydı yapılmayacak. İstisnası ne? Öğrenciyse, o ilçedeyse üniversitesi, orayı kazanmışsa olabilir veya yatırımcı olarak ev almışsa bu olabilir. Onun dışında bir de hastalık meselesi var. Yani aile bütünlüğü açısından sağlık meselesi. Onun dışında Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu yabancı oturumuna kapatılmıştır. Burada iki ilçemiz de önceden vardı, Esenyurt ve Fatih. Böylece Esenyurt ve Fatih'le beraber 10 ilçe bundan sonra gelebilecek yabancı oturumuna, ikamete kapalıdır." dedi.

BAKAN SOYLU, TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISINI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarının devamında Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu aktardı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ CİDDİ BİR DEVLETTİR"

Konuşmasına son günlerde Türkiye'deki göçmen sayısı ile ilgili çıkan spekülasyonlar hakkında devam eden Bakan Soylu, "Açık açık söyleyeyim; 10 milyon değil, 15 milyon değil, 20 milyon değil, 25 milyon değil... Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ciddi bir devlettir. Belgesini, yazısını ortaya koyabilen bir devlettir." ifadelerini kullandı.