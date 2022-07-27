İstanbul Göç İdaresinden kentte bulunan yabancılarla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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İstanbul Göç İdaresinden kentte bulunan yabancılarla ilgili açıklama Açıklaması

27.07.2022 19:07
İstanbul Göç İdaresinden kentte bulunan yabancılarla ilgili açıklama Açıklaması

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İstanbul'da 746 bin 16 ikamet izni sahibi yabancı, 548 bin 108 geçici koruma sahibi Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 294 bin 124 yabancının yasal olarak ikamet ettiğini bildirdi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İstanbul'da 746 bin 16 ikamet izni sahibi yabancı, 548 bin 108 geçici koruma sahibi Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 294 bin 124 yabancının yasal olarak ikamet ettiğini bildirdi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da bulunan yabancılara yönelik tüm işlemlerin 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yürütüldüğü belirtilerek, hali hazırda ilde, 746 bin 16 ikamet izni sahibi yabancı, 548 bin 108 geçici koruma sahibi Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 294 bin 124 yabancının yasal olarak ikamet ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ilde yasal kalış hakkına sahip yabancıların, ilgili mevzuat kapsamındaki hak ve hizmetlere erişebildiği aktarılarak, yasal kalış hakkı bulunmayan kaçak göçmenlerin ise herhangi bir kamu hizmetinden faydalanmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

Kaçak göçmenlerin, kolluk birimleri tarafından tespit edildiği anda, haklarında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldığı ve müdürlükçe sınır dışı işlemi uygulandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İlimizde ocak ayından bugüne kadar yapılan denetimlerde 94 bin 708 kaçak göçmen hakkında yasal işlem yapılmış ve 19 bin 32 kişi doğrudan İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edilmiştir. Hakkında işlem yapılan 66 bin 524 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Bununla birlikte, il genelinde yabancılara ait 7 bin 975 işletme tabelasının mevzuatımıza uygunluğu denetlenmiş, 5 bin 768 iş yeri tabelası standartlara uygun hale getirilmiş, 2 bin 207 iş yeri tabelası hakkında işlemler devam etmektedir."

Açıklamada, yabancı uyrukluların ülkedeki istatistiki bilgilerine, Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinden (www.goc.gov.tr) erişilebildiğinin altı çizilerek, "Detaylı ve güncel tüm bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Yetkililer tarafından göç konusunda yapılacak açıklamalarda resmi verilerden yararlanılması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi hakkı çerçevesinde herkesten gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesi beklenmektedir. " ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Göç İdaresinden kentte bulunan yabancılarla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

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