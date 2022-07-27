İstanbul İl Göç İdaresinden İstanbul'daki yabancı uyruklu şahıslarla ilgili açıklama - Son Dakika
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İstanbul İl Göç İdaresinden İstanbul'daki yabancı uyruklu şahıslarla ilgili açıklama

27.07.2022 19:13
İstanbul İl Göç İdaresinden İstanbul'daki yabancı uyruklu şahıslarla ilgili açıklama

İstanbul İl Göç İdaresinden, megakentteki yabancı uyruklu şahıslarla ilgili yapılan bilgilendirmede, ocak ayından bugüne kadar toplam 94 bin 708 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

İstanbul İl Göç İdaresinden, megakentteki yabancı uyruklu şahıslarla ilgili yapılan bilgilendirmede, ocak ayından bugüne kadar toplam 94 bin 708 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

İstanbul İl Göç İdaresinden, megakentte yaşayan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili bilgilendirme açıklaması yapıldı. İl Göç İdaresinden yapılan açıklamada, İstanbul'da toplam 1 milyon 294 bin 124 yabancı uyruklu şahsın yasal olarak ikamet ettiği ve Ocak ayından bu yana da toplam 94 bin 708 kaçak göçmenle ilgili işlem yapılarak geri gönderme merkezlerine sevk edildikleri açıklandı.

İl Göç İdaresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da bulunan yabancılara yönelik tüm işlemler, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yürütülmektedir. Hali hazırda ilimizde; 746 bin 16 ikamet izni sahibi yabancı 548 bin 108 geçici koruma sahibi Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 294 bin 124 yabancı yasal olarak ikamet etmektedir. İlimizde yasal kalış hakkına sahip yabancılar, ilgili mevzuat kapsamındaki hak ve hizmetlere erişebilmektedir. Yasal kalış hakkı bulunmayan kaçak göçmenlerin ise herhangi bir kamu hizmetinden faydalanması mümkün değildir. Kaçak göçmenler, kolluk birimlerimiz tarafından tespit edildiği anda, haklarında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmakta ve Müdürlüğümüzce sınır dışı işlemi uygulanmaktadır. İlimizde ocak ayından bugüne kadar yapılan denetimlerde 94 bin 708 kaçak göçmen hakkında yasal işlem yapılmış ve 19 bin 32 kişi doğrudan İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edilmiştir. Hakkında işlem yapılan 66 bin 524 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Bununla birlikte, il genelinde yabancılara ait 7 bin 975 işletme tabelasının mevzuatımıza uygunluğu denetlenmiş, 5 bin 768 işyeri tabelası standartlara uygun hale getirilmiş, 2 bin 207 işyeri tabelası hakkında işlemler devam etmektedir. Yabancı uyrukluların ülkemizdeki istatistiki bilgilerine Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinden (www.goc.gov.tr) erişilebilmektedir. Detaylı ve güncel tüm bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Yetkililer tarafından göç konusunda yapılacak açıklamalarda resmi verilerden yararlanılması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi hakkı çerçevesinde herkesten gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesi beklenmektedir." - İSTANBUL

YORUMLAR
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GÖÇ İDARESİ: İSTANBUL'DA 1 MİLYON 294 BİN 124 YABANCI YASAL OLARAK İKAMET ETMEKTEDİR. GÖÇ İDARESİ: İSTANBUL'DA 1 MİLYON 294 BİN 124 YABANCI YASAL OLARAK İKAMET ETMEKTEDİR. İmamoğlu: 'Söz Verdiğimiz İşlerde En Az Yüzde 65-70 Başarıya Ulaştık, Bütün Engellemelere Rağmen' İmamoğlu: 'Söz Verdiğimiz İşlerde En Az Yüzde 65-70 Başarıya Ulaştık, Bütün Engellemelere Rağmen'
Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul İl Göç İdaresinden İstanbul'daki yabancı uyruklu şahıslarla ilgili açıklama - Son Dakika

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