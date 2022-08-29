DOĞU ASYA'DAN KARGOYLA GÖNDERİLEN BAHARAT PAKETLERİNDEN 1 TON BONZAİ ÜRETİLEBİLECEK HAMMADDE ÇIKTI - Son Dakika
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DOĞU ASYA'DAN KARGOYLA GÖNDERİLEN BAHARAT PAKETLERİNDEN 1 TON BONZAİ ÜRETİLEBİLECEK HAMMADDE ÇIKTI

29.08.2022 08:29
DOĞU ASYA'DAN KARGOYLA GÖNDERİLEN BAHARAT PAKETLERİNDEN 1 TON BONZAİ ÜRETİLEBİLECEK HAMMADDE ÇIKTI

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğu Asya ülkelerinden baharat diye kargo ile Türkiye'ye getirtilen, 1 ton bonzai üretilebilecek 10 kilo sentetik Kannabinoid olarak bilinen hammadde ele geçirdi.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğu Asya ülkelerinden baharat diye kargo ile Türkiye'ye getirtilen, 1 ton bonzai üretilebilecek 10 kilo sentetik Kannabinoid olarak bilinen hammadde ele geçirdi. Gözaltına alınan M.G. ile M.M. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğu Asya ülkelerinden İstanbul'a baharat adı altında kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu hammaddesi sipariş ettiği bilgisi alındı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şüphelilerin kimlikleri ve Avcılar'daki adres bilgileri belirlendi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri; baharat paketleri içerisine 10 veya 20'şer gramlar halinde dağıtılmış vaziyette toplam 10 kilo Ab-Pinaca ve Ab-Fubinaca isimli Sentetik Kannabinoid Bonzai hammaddesi ele geçirdi. Yapılan açıklamada bu sentetik hammaddeden ton bonzai maddesi üretilebileceği saptandı.  Gözaltına alınan M.G. ve M.M. sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilere yönelik soruşturma ve operasyonun devam ettiği açıklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Doğu Asya, İstanbul, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DOĞU ASYA'DAN KARGOYLA GÖNDERİLEN BAHARAT PAKETLERİNDEN 1 TON BONZAİ ÜRETİLEBİLECEK HAMMADDE ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DOĞU ASYA'DAN KARGOYLA GÖNDERİLEN BAHARAT PAKETLERİNDEN 1 TON BONZAİ ÜRETİLEBİLECEK HAMMADDE ÇIKTI - Son Dakika
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