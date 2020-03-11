İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları neticesinde 2015 yılında terör... - Son Dakika

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları neticesinde 2015 yılında terör...
6 saat önce
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları neticesinde 2015 yılında terör örgütüne katılan 'Miran Diren' kod adlı Hasan Dere isimli örgüt mensubu, bugün Suriye üzerinden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:35 Kaynak: İHA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları neticesinde 2015 yılında terör örgütüne katılan 'Miran Diren' kod adlı Hasan Dere isimli örgüt mensubu, bugün Suriye üzerinden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 58'e yükseldi. - ANKARA
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