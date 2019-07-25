İstanbul İl Jandarma komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 20 kilo kokain ele geçirdi
12 dakika önce
İstanbul İl Jandarma komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 20 kilo kokain ele geçirdi.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 08:32 Kaynak: İHA
İl Jandarma komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 20 kilo kokain ele geçirdi
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