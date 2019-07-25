Son Dakika Haberleri: İstanbul İl Jandarma komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 20 kilo kokain ele geçirdi
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İstanbul İl Jandarma komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 20 kilo kokain ele geçirdi

12 dakika önce

İstanbul İl Jandarma komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 20 kilo kokain ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 20 kilo kokain ele geçirdi
İstanbul İl Jandarma komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 20 kilo kokain ele geçirdi
İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 08:32 Kaynak: İHA
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