İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2020 Yılı 3. Dönem Toplantısı yapıldı - Son Dakika

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2020 Yılı 3. Dönem Toplantısı yapıldı

22.10.2020 19:41
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2020 Yılı 3. Dönem Toplantısı yapıldı, System.String[]

İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2020 Yılı 3. Dönem Toplantısı, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı başkanlığında gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2020 Yılı 3. Dönem Toplantısı, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı başkanlığında gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası'nda yapılan toplantıda, 2020 yılının ilk 9 ayı içerisinde uygulanmış olan yatırımların değerlendirmesi ele alındı.

Toplantıya başkanlık eden Vali Yardımcısı Şevket Atlı, yoğun gündem nedeniyle toplantıya katılamayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, "Bugün yatırımcı bölge ve il kuruluşlarımız, kaymakamlıklarımız, belediyeler, mesleki kuruluşlar ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile bir aradayız. İstanbulumuzda devam eden yatırımların nakdi ve fiziki gerçekleşme durumları, sorun ve dar boğazları, kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu gerektiren hususları görüşerek, yatırımların en kısa sürede tamamlanması konusunda kararlar alma ve bu kararların uygulanmasını takip etmek için buradayız." diye konuştu.

İstanbul'da yürütülen projeler hakkında bilgi veren Atlı, "İstanbul'da son 18 yılda bitirilen 6 bin 211 proje için toplam 107 milyar TL yatırım harcaması yapılmıştır. Yapılan kamu yatırımları, Marmaray, İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi büyük altyapı projeleri ile ilimizde bir yandan yaşam kalitesi artarken, diğer yandan özel sektör yatırımlarına da bir ivme kazandırılmakta ve güçlü ulaşım ağı ve altyapısı ile kent, uluslararası alanda küresel bir merkez konumuna gelmektedir.

Özellikle son yıllarda sağlık alanında İstanbul'u sağlık turizminin başkenti haline getirecek önemli yatırımlar yapılmıştır. 40 bini aşkın hastane yatak sayısı ile ilimiz sağlık turizmi açısından bölgesel ve küresel bir cazibe merkezi olma yönünde önemli mesafeler kat etmiştir. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve yeni yapılan pandemi acil durum hastaneleri ile birlikte sağlık alanında da İstanbul yeni ve büyük atılımlar yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yardımcısı Şevket Atlı, 16 milyona yaklaşan nüfusu ile İstanbul'un, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 19'unu oluşturduğunu belirterek, "İlimiz, bu nüfusu ile toplam istihdamın ise 22,6'sını barındırmaktadır. Avrupa ve Asya'nın buluştuğu noktada yer alan İstanbul, Türkiye'nin ekonomik açıdan da en büyük ili ve dünyaya açılan kapısıdır." dedi.

Yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesinin, İl Koordinasyon Kurullarının en temel görevleri arasında yer aldığını vurgulayan Atlı, 2020 yılının İstanbul'da yatırımlar anlamında önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğuna dikkati çekti.

Geride bırakılan temmuz ayından sonraki dönem içerisinde, kritik bir öneme sahip kurumlarından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını ifade eden Atlı, yine açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin önemli bir sağlık yatırımı olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından 2020 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu kararları sonrasında gerçekleşen çalışmalara ilişkin özet raporu sunuldu.

Toplantıda yatırımların yürütülmesinde sorunlarla karşılaşan kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları, üniversite temsilcileri ve diğer katılımcılara söz hakkı verilerek, projeler, hizmetler ve çalışmalarla ilgili bilgi alındı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2020 Yılı 3. Dönem Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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