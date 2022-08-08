İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Eyüp Sultan Türbesi'ne yönelik saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Eyüp Sultan Türbesi'ne yönelik saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

08.08.2022 11:17
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Eyüp Sultan Türbesi'ne yönelik saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Eyüp Sultan Türbesi'ndeki çinilere çekiçle zarar veren kişinin yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğunun tespit edildiğini belirterek, konuyla ilgili adli ve idari tahkikatın başlatıldığını bildirdi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Eyüp Sultan Türbesi'ndeki çinilere çekiçle zarar veren kişinin yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğunun tespit edildiğini belirterek, konuyla ilgili adli ve idari tahkikatın başlatıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 7 Ağustos Pazar günü saat 21.30 sıralarında Eyüp Sultan Türbesi'nin hacet penceresinin sağ ve sol taraflarında çini levhaları üzerindeki "pençe" motiflerine çekiçle vurulmak suretiyle zarar verildiği aktarıldı.

Olay anında türbenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanan kişinin, polis ekibine teslim edildiği belirtilen açıklamada, "Şahsın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için gerekli çalışmalara başlanmıştır." denildi.

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Kaynak: AA

Eyüp Sultan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Eyüp Sultan Türbesi'ne yönelik saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Eyüp Sultan Türbesi'ne yönelik saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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