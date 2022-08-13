Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eyüp Sultan Türbemizde tahrip edilen çiniler @TCKulturTurizm Bakanlığımız tarafından orijinal malzeme ile aslına uygun şekilde tamir edildi. Konu ile ilgili adli süreç devam ediyor. Vandallar hukuk önünde hesap verecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Coşkun Yılmaz, Eyüp Sultan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eyüp Sultan Türbesi'nde tahrip edilen çiniler onarıldı - Son Dakika

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