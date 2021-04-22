İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan'ı çeşitli etkinliklerle kutlayacak - Son Dakika

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "önceliğin çocukların iyi olma hali ve mutluluğu" parolasıyla bir dizi etkinlik planladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan saat 09.00'da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak kutlama programı gün boyu sürecek.

Bayramın başlangıç ve bitiş saatleri arasında resmi kurumlar bayraklarla donatılacak. Atatürk anıt veya büstlerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince çelenk konulacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle asli görevliler dışında katılımın sınırlı tutulacağı Taksim'deki törene, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin yanı sıra mülki, idari ve askeri erkan katılacak. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Salgın tedbirleri kapsamında resmi kutlama törenleri öğrencilerin katılımıyla yapılamayacağından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri genel olarak uzaktan eğitim şartlarına uygun olarak yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bayrama özel olarak hazırlanan marş, İstanbul'daki tüm resmi/özel okul ve kurumların hoparlörlerinden saat 10.00'da yayımlanacak.

101 okuldan kırmızı beyaz balonlar gökyüzüne salınacak

23 Nisan haftasında çocuklara mutlu anlar hediye etmeyi amaçlayan etkinlikler kapsamında, eş zamanlı olarak TBMM'nin açılışının 101. yılı anısına, tüm ilçelerden belirlenecek 101 okuldan kırmızı beyaz balonlar marş eşliğinde gökyüzüne bırakılacak. Her ilçeden seçilen temsilci öğrencilerle müzikli şiir etkinliği düzenlenecek.

Gülümsemek ve gülümsetmenin çok değerli olduğu teması doğrultusunda hazırlan "Ben Daha Çocuğum" videosunun paylaşımının yanı sıra 23 Nisan'ı içine alan hafta boyunca "Anadolu Masalları" projesi kapsamında atölyeler, masal ve şiir saatleri, sergi ve şenlikler düzenlenecek.

"Bir Ses İki Hareket" projesi kapsamında halk oyunları çalışmalarında görev alan 101 öğrenciyle kültürel değerlere ilişkin duyarlılığı yansıtan halk oyunları videoları paylaşılacak.

T3 Vakfı desteğiyle 5 gün süreyle "23 Nisan'da 23 Bilim Atölyesi" başlığı altında 10 bin çocuğun katılımıyla bilim atölyeleri yapılacak.

İstanbul Öğretmen Akademileri YouTube ve Instagram'da çevrim içi söyleşiler düzenleyecek. Çocukların sosyal ve duygusal durumlarıyla sanata ilgileri, sanat eğitimi söyleşilerinin ana temasını oluşturacak.

İl Milli Müdürlüğü sergi alanında 26-30 Nisan tarihleri arası "Hastanede Çocuk Olmak" temalı fotoğraf ve resim sergisi açılacak. Hastane sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile çevrim içi buluşmalar gerçekleştirilecek.