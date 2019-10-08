İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 6 ilçede bulunan 10 okul binasının detaylı...
2 dakika önce
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 6 ilçede bulunan 10 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:22 Kaynak: İHA
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 6 ilçede bulunan 10 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi. - İSTANBUL
Son Dakika: İstanbul'da 5 ilçede 6 okul binası boşaltılıyor Bodrum sele teslim: 5 yıldızlı oteller sular altında kaldı Kılıçdaroğlu: Sınır ötesi tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz Kadıköy vapurunda kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık, il değiştirmesine rağmen yakalandı