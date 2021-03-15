İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitime Destek Protokolü imzalandı - Son Dakika

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Altınbaş Üniversitesi arasında "Eğitime Destek Projesi" protokolü imzalandı. Proje kapsamında, ortaöğretim kurumlarında öğrenciler ve öğretmenlerin akademik seviyede desteklenmesi ve orta öğretimde eğitsel süreçlerin daha da iyileştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Altınbaş Üniversitesi, bir sosyal sorumluluk çalışmasına daha imza attığını duyurdu. Altınbaş Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ortaöğretim kurumlarında öğrenciler ve öğretmenlerin akademik seviyede desteklenmesi ve orta öğretimde eğitsel süreçlerin daha da iyileştirilmesini amaçlayan "Eğitime Destek Projesi" protokolü imzalandı. Düzenlenen törende protokole, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı birlikte imza attılar.

"TEKNİK, FİZİKİ VE AKADEMİSYEN DESTEĞİ SAĞLANACAK"

İmzalanan protokolle ilgili üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bünyemizde bulunan 'Ortaöğretime Destek Birimi' ile liselere yönelik eğitsel desteğimizi, kuruluşumuzdan bu yana sürdüyoruz. İmzalanan protokolle bu çalışmalar, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirerek akademik, teknik ve fiziki kaynaklarını orta öğretimin geliştirilmesi için daha planlı ve etkili bir biçimde sunulacak. "Eğitim Öğretim, Eğitim Yönetimi, Ders Dışı Etkinlikler, Veli Destek Çalışmaları ve Temel Bilimler Programları" başlıkları altındaki beş temel alanda çalışmalar yapılacak. Protokol kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar doğrultusunda üniversite, İstanbul'daki ortaöğretim kurumlarına hazırlık ve yetiştirme kurslarından etütler ve ders dışı desteklere, zümre toplantılarının üniversite akademisyenleriyle desteklenmesinden kent kültürü, çevre koruma ve geri dönüşüm farkındalık çalışmalarına dek uzanan geniş bir içerikte teknik, fiziki ve personel desteği sunulacak."Açıklama şöyle devam etti:

"Üniversitemizin ortaöğretimde eğitim gören öğrencilere yönelik olarak halen sürdürdüğü 'Üniverliseli Projesi' kapsamında sınav hazırlık süreçleri, mesleki rehberlik ve yönlendirme hizmetleri, online deneme sınavları, fuar katılımları ile öğrencilerin yükseköğrenim hayatlarına daha verimli ve bilimsel metotlarla yönetilen bir süreçle hazırlanmaları sağlanacak. Üniversitemiz, ortaöğretim kurumları öğrencilerince yapılacak araştırmalar, yayın çalışmaları ve bilimsel projelere akademik katkı sunarken yapılan tüm faaliyetlerin tanıtımı için de sosyal medya ve iletişim desteği sağlayacak. Protokol kapsamında ayrıca kültür, sanat ve spor gibi ders dışı alanlarda etkinlikler düzenlenecek ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin; kişisel ve mesleki gelişimini destekleyip, akademik kariyerlerini zenginleştirilmek amacıyla birçok eğitim düzenlenmeye devam edecek. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talepleri doğrultusunda veliler ve öğrencilerin ailelerine yönelik bilgilendirme, eğitim seminerleri ve rehberlik çalışmaları da gerçekleştirilecek."