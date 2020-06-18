İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü anlattı; Korona gölgesinde LGS böyle olacak - Son Dakika

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü anlattı; Korona gölgesinde LGS böyle olacak

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, koronavirüs önlemleri altında 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Lise Geçiş Sınavı (LGS) ve 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ilgili öğrenciler ve ailelerinin merak ettiği tüm konuları DHA'ya açıkladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü anlattı; Korona gölgesinde LGS böyle olacak, System.String[]
İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, koronavirüs önlemleri altında 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Lise Geçiş Sınavı (LGS) ve 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ilgili öğrenciler ve ailelerinin merak ettiği tüm konuları DHA'ya açıkladı. Yazıcı koronavirüs nedeniyle, karantinada bulunanlar da dahil hiçbir öğrencinin sınava girmesinin engellenmeyeceğini söyledi.

"TÜM ÖĞRENCİLER ADINA SINAVA BİZ BAŞVURDUK"

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler eğitim sisteminde büyük değişikliklere neden oldu. Uzaktan eğitim modeliyle eğitim öğretim dönemini tamamlayan öğrenciler, 20 Haziran Cumartesi günü LGS için ilk kez kendi okullarına gidecek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, bu sene sınava girecek olan öğrencilerin hepsini, doğrudan e-okul üzerinden başvuru yapmış olarak kabul ediklerini belirterek, "Bizler İstanbul'daki 281 bin öğrencimizin sınava girmek isteyeceğini varsayarak girişlerini otomatik olarak bakanlığımız tarafından yapılmasını sağladık. Bu sebeple öğrenciler sınav günü giriş belgelerini masaların üzerinde bulabilecekler. Yine bu sene 15 yaşını dolduran öğrencilerimizin nüfus cüzdanlarında fotoğraf olması gerekliliği şartı aranmayacak" dedi.

"Olabildiği kadar sınav merkezlerimizde hareketliliğin ve yoğunluğun azalmasını istiyoruz" diyen Yazıcı, şöyle konuştu:

"Zaten öğrencilerin sınav merkezleri öğrenim gördükleri okullar olarak belirlendi. Tabii birçok gerekçeyle evlerinden uzakta olan öğrencilerimiz oluyor. Bu çerçevede velilerimizin ihtiyaç duymaları halinde tabii ki de öğrencilerimizi okullarına getirebilecekler. Aynı zamanda öğrencilerin maskeli olarak okula gelmeleri de önemli bir unsur. Bizler zaten okul binaların girişinde gerekli önlemler aldık. Girişlerde maske olacak. Ayrıca her sınıfımızda el temizliği için dezenfektanlar ve peçete bulunacak. Öğretmenlerimiz sınav evraklarını dağıtım işlemlerini yaparken mutlaka eldiven takacaklar. ve öğretmenlerimiz sınav boyunca maskelerini çıkarmayacaklar. Öğrenciler ise sınav başladıktan sonra eğer isterlerse maskelerini çıkartabilecekler.  İlk oturum sonrası öğrenciler masalarından kalkmadan önce maskelerini takacaklar. Yine bu oturum arasında öğrencilerimiz için bahçede rehber öğretmenleri ve yedek gözetmen bulunacak."

"HİÇBİR ÖĞRENCİMİZİN COVİD-19 KARANTİNASINDA OLDUĞU İÇİN SINAVA GİRMESİ ENGELLENMEYECEK"

Sınav esnasında diyabet hastası öğrencilerin yanlarında meyve suyu veya yiyecek bulundurabileceklerin belirten Yazıcı; şöyle devam etti:

"Bizler için ortak alanlar çok önemli özellikle sınıfların kapıları, öğrencilerin oturdukları mekanlar, tekrar tekrar dezenfekte edilecek. Herhangi bir bulaşma söz konusu olmaması için sınav sonrası öğrencilerin dağılımı da çok önemli. Yoğunluk oluşmaması için bu konuda velilerimizden de aynı anlayışı bekliyoruz. Özellikle kovid-19 hastası olan ve karantinada bunlar çocuklarımızın velileri bize başvuruda bulundular. Bizler de bu çocuklarımız için hem Anadolu hem de Avrupa yakasında okullarımızı belirledik. Öğrencilerimizin sınavlarını burada en iyi şekilde tek kişilik salonlarda gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda okullarımızda birer sağlık görevlisi de bulunmasını talep ettik. Sağlık Bakanlığımızca da gerekirse ambulans desteği sağlanması üzere konuştuk. Hatta sınav günü yeni ortaya çıkan ve bizim de okulda tespit ettiğimiz bir durum olursa, yine ayrı bir sınıfta gerekli önlemler alınarak öğrencilerimiz sınavın uygulamasını gerçekleştireceğiz. Hiçbir öğrencimiz covid-19 karantinasında olduğu için sınava girmesi engellenmeyecek bütün öğrencilerimiz sınava girebilecekler. Gereken şartları oluşturacağız hastanede olan öğrencimiz gerekirse hastanede, önceden bizlere başvurulmuş öğrencimiz için ise tek sınıflarda sınava girebilecekler."

"BİZLER İSTANBUL BAZINDA GEREKLİ KOŞULLARI GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"

Yeni eğitim öğretim dönemi ile ilgili alınacak önlemler için çok farklı senaryolar üzerinden konuştukları belirten Yazıcı; "Önlemler çok yönlü olarak konuşuluyor. Senaryolar üzerinde Bakanlığımız, Valiliğimiz, Eğitim müdürlüğümüz hep birlikte çalışıyoruz. Bu çerçevede aslında bizlere biraz salgının seyri de yol gösterecek. Bu sene okullarımız 31 Ağustos'ta telafi dönemi ile başlayacak. Ardından gerekli değerlendirmelerden sonra Eğitim Öğretim dönemimiz bu yıla özgü olmak üzere başlayacak. Biz de İstanbul bazında gerekli koşulları gözden geçiriyoruz. Tabi bazı ikili eğitim yapılan okullarımız var. Onlar üzerinden özellikle yeni öğrenci alımlarını bu koşulları dikkate alarak belirlemeye dikkat ediyoruz. Yurtlarımızda olabildiğince öğrencilerimizin sosyal mesafeyi koruyarak barınmasına yönelik önlemleri almaya çalışıyoruz. Gerekli önlemleri aldığımız konusunda velilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Ama en önemlisi gelecek günlerde toplum olarak hem sosyal mesafe hem de temizliğe dikkat ederek bu salgının Bir an önce azalmasını ve bitmesini istiyoruz "dedi.

"İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE KAMU BİNALARINDAN YARARLANMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yazıcı; "Bu seneye özgü olmak üzere ikili eğitim sistemine geçirebiliriz. Aynı zamanda okula başlama yaşının bir yıl önce olması sebebiyle bu sene diğer yıllara göre yoğunluk söz konusu olacak. Ama burada ön koşul öğrencilerimizin sağlıkları bunun için bu yıla özgü önlemleri üst düzeyde alacağız. Yeni eğitim döneminde öğrencilerimiz için kullanabileceğimiz kamu binaları da dahil olmak üzere ihtiyaç duyulması halinde de onlardan yararlanmayı düşünüyoruz. Ama gerçekten şu an olumsuz bir tablomuz yok. Gerekli önlemler ve o andaki koşulları dikkate alınarak okulları açacağız" diye konuştu.

"YENİ ÖĞRENME MODELLERİ SÖZ KONUSU"

Yazıcı "Pandemi süreci içeresinde yeni öğrenme modelleri söz konusu. Belki de belirli düzeyde uzaktan eğitimi tekrar revize ederek devam ettirmemiz de gerekebilir. Buna dönük olarak da bakanlığımız bütün hazırlıklarını yaptı. Şu an İstanbul'da yaklaşık 100 kişilik bir grup öğretmenimiz uzaktan eğitim çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Koronavirüs, İstanbul, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 01:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü anlattı; Korona gölgesinde LGS böyle olacak - Son Dakika

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak         
19:47
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir         
19:46
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti         
19:37
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti         
19:21
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı         
19:17
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı         
19:10
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi         
18:55
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım         
18:51
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor         
18:41
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu         
18:28
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim         
18:19
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık         
18:14
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı         
18:10
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek         
18:02
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek         
17:56
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi         
17:51
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi         
17:33
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı         
17:32
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz         
17:28
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı         
17:23
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı         
17:19
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak         
17:18
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak 20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak         
17:14
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir         
17:11
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor         
17:02
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti         
16:49
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı         
16:48
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi         
16:43
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı 5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı         
16:41
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 20:21:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü anlattı; Korona gölgesinde LGS böyle olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]