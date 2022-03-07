İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Temiz Okul Temiz Enerji projemizi Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'umuzda da örnek olabilecek... - Son Dakika
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Temiz Okul Temiz Enerji projemizi Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'umuzda da örnek olabilecek...

07.03.2022 16:18

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Temiz Okul Temiz Enerji projemizi Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'umuzda da örnek olabilecek şekilde yürütmeye başladık"İSTANBUL "Temiz Okul Temiz Enerji Projesi" tanıtım programı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın...

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Temiz Okul Temiz Enerji projemizi Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'umuzda da örnek olabilecek şekilde yürütmeye başladık"

İSTANBUL "Temiz Okul Temiz Enerji Projesi" tanıtım programı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın katılımıyla Ataşehir'de gerçekleşti. Programda konuşan Yazıcı, "Temiz Okul Temiz Enerji projesinde 39 okul belirledik. Projemizi Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'umuzda da örnek olabilecek şekilde yürütmeye başladık" dedi.

Ataşehir'de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından seçilmiş okullarda asgari olarak iyileştirmeler yapılarak okullarda enerji üretimi ve tasarrufuna gidilmesi ve okullarda çevre bilinci ve iklim değişikliği ile ilgili eğitimler verilmesi amacıyla "Temiz Okul Temiz Enerji Projesi" tanıtım programı düzenlendi. Programa; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aydın, Temiz Atık Derneği Başkanı Esra Kara, Bahçeşehir Anaokulu Müdürü Macide Işık katıldı. Proje kapsamında 39 ilçede birer pilot okul belirlendi, bu okulların altyapılarında iyileştirme hazırlıkları başladı. Seçilen okullardaki öğretmenlere İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Bölümü iş birliği ile eğitim verilmesi planlanıyor.

"Projemizi Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'umuzda da örnek olabilecek şekilde yürütmeye başladık"

Programda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Meslek okullarımızdaki şu anda yenilenebilir enerjiyle yine bütün okullarımızla birleştirip mevcut olan kendi kendimize yetebileceğimiz enerji üretiminin ve enerji kullanımının önünü açma noktasında birlikte çalışmaya başlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye genelinde her ilçemizde bu kapsamda yer alacak birer okul belirledi. Bu yüzden İstanbul'umuzda bunu geliştirebileceğimiz, olanaklarını birlikte büyütüp daha sonrada bu okullarımızı diğer okullarımızı gezmek, tanımak, örneklerini kendi bünyesinde değerlendirdikten sonra okullarımıza taşıyacağımız 39 okul belirledik. Bunların hepsi ilkokul. Çocuklarımızın eğitim kademesi itibariyle de özellikle istenen davranışlarımızı birlikte geliştirmek adına ilkokullar seviyesinde Türkiye genelinde belirleme çalışması yapıldı. Biz de bu çerçevede özellikle hem içinde bulunduğumuz bu yeni dönüşümde, çok yönlü olarak doğanın çevrenin yenilenebilir enerjinin, iklim değişikliğinin hem ders müfredatlarımıza girme aşamasında olduğu, ve mevcut olan müfredatlarımızdaki hedef ve kazanımlarımızı da çok daha üst düzeyde okullarımızda uygulayabilmek için bu çalışmamızı, projemizi Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'umuzda da örnek olabilecek şekilde yürütmeye başladık." dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Temiz Okul Temiz Enerji projemizi Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'umuzda da örnek olabilecek...
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Temiz Okul Temiz Enerji projemizi Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'umuzda da örnek olabilecek...
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Temiz Okul Temiz Enerji projemizi Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'umuzda da örnek olabilecek...

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milli eğitim bakanlığı, İstanbul, Türkiye, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 'Temiz Okul Temiz Enerji projemizi Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'umuzda da örnek olabilecek... - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Temiz Okul Temiz Enerji projemizi Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'umuzda da örnek olabilecek... - Son Dakika
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