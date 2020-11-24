İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, öğretmenlerle canlı yayında buluştu Açıklaması - Son Dakika

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, öğretmenlerle canlı yayında buluştu Açıklaması

24.11.2020 20:33
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, öğretmenlerle canlı yayında buluştu Açıklaması, System.String[]

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenlerin çok yönlü bir gelişim çabası içinde olması, eğitimin temelinde de yenilikçi bir çaba yatması gerektiğini belirterek, "Dünyanın gittiği yönü doğru okuyarak, bugünün ve geleceğin becerileriyle donanmış bir kuşak yetiştirmemiz gerekiyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenlerin çok yönlü bir gelişim çabası içinde olması, eğitimin temelinde de yenilikçi bir çaba yatması gerektiğini belirterek, "Dünyanın gittiği yönü doğru okuyarak, bugünün ve geleceğin becerileriyle donanmış bir kuşak yetiştirmemiz gerekiyor. Bu da ancak kendimizin de bu gelişimin içinde olmasıyla mümkün." dedi.

Yazıcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü YouTube kanalında öğretmenlerle canlı yayında buluştu.

"Tamamen bir yürek işi" diye tanımladığı öğretmenliğin yaşamın her alanını kuşattığını, insanı geliştirmeye yönelik bir meslek dalı olduğunu vurgulayan Yazıcı, öğretmenlerin düşüncelerini ve onların mutluluklarını çok önemsediklerini söyledi.

Yazıcı, "Öğretmenlerimiz küçük şeylerle bile mutlu oluyor. Mesela bugün bir öğrencinin bir çiçekle kapısını çalmasının ya da bir mesaj atmasının onları mutlu ettiğini düşünüyorum. Biz insanla bütünleşen bir meslek yapıyoruz, bu nedenle öğretmenlerimizin kolay mutlu olduğunu ve çocuklarımızın bizi mutlu ettiğini düşünüyorum. Çocuklarımızın mutlulukları için uğraşırken biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

"Öğretmenlerimize çok yönlü kanallar açmaya çalışıyoruz"

"Öğretmeniyle Güzel İstanbul" projesi hakkında bilgi veren Yazıcı, sözlerine şöyle devem etti:

"Bu şehre katkı sağlayan birçok öğretmenimiz var. Şehirleri güzelleştiren insanlar ama insanları yetiştiren ise öğretmenlerdir. O nedenle İstanbul'a bu güzelliği verenlerin mimarlar kadar öğretmenler olduğunu düşünüyorum. Bir öğretmen olarak, 'Öğretmenlerimiz için neler yapabiliriz?' çabası içindeyiz. Birlikte öğrenmenin ve gelişmenin yollarını bulmaya, öğretmenlerimize alanlar açmaya gayret ettik. Birlikte büyüyen, gelişen bir aile olduğumuzu hayal ettik. Öğretmeniyle Güzel İstanbul projesini arkadaşlarla paylaştığımızda çok büyük karşılık gördüm. Biz öğretmenler olarak en çok birbirimizden, alandaki yetkin öğretmenlerimizden öğreniyoruz. Bu nedenle proje kapsamında öğretmenler arasında deneyim paylaşma günleri düzenledik. Birbirinden öğrenmeye açık olmak çok kıymetli. Öğretmenler arası etkinlikleri birlikte yapabileceğimiz, birlikte eğleneceğimiz ve zor günlerde ise birbirimize sırt verebileceğimiz çalışma grupları oluşturduk. Birlikte kaliteli zaman geçirmekten çok yararlanacağımızı düşünüyorum. Proje aracılığıyla öğretmenlerimize çok yönlü kanallar açmaya çalışıyoruz."

"Öğretmenlik bir umut mesleğidir"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, "Umudum Öğretmenin" projesine de dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öğretmenlik bir umut mesleğidir. Bu proje ile anne ve babasını kaybeden çocuklarımızın desteklenmesini öngördük. Devletimiz, sosyal devlet olarak bu çocuklarımıza her türlü desteği veriyor ama bu çocukları akademik olarak da desteklediğimizde büyük bir çıkış sağlayacağımızı düşünüyorum. Öğretmenler bu tür çocuklara ek olarak zaman ayırabilirse, o öğrencilerimizi desteklerse, o çocukların akademik olarak gelişimine vesile oluyorlar. Böylece çocuklarımıza bir umut oluyorlar. Bu kapsamda destek olduğumuz öğrencilerin akademik başarılarında yüzde 70'e varan iyileşmeler sağlandı. Buna vesile olmak ne kadar güzel bir duygu. Başka hangi meslek bunu sağlar bilmiyorum. Bu projede görev alan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum."

"Değişimin dinamosu olmamız gerekiyor"

İstanbul Öğretmen Akademileri'nin öğretmenlere katkısına vurgu yapan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Biz öğretmenlerin çok yönlü bir gelişim çabası içinde olması, eğitimin temelinde de yenilikçi bir çaba yatması gerekiyor. Değişimin dinamosu olmamız gerekiyor. Dünyanın gittiği yönü doğru okuyarak, bugünün ve geleceğin becerileriyle donanmış bir kuşak yetiştirmemiz gerekiyor. Bu da ancak kendimizin de bu gelişimin içinde olmasıyla mümkün. Bu nedenle Öğretmen Akademisi buna cevap verecek bir yapıda oluşturuldu. Tamamen öğretmenin öğrenmesine katkı sağlayacak bir etkinlik ve bu nedenle çok değerli buluyorum. Öğretmenlerimiz tamamen gönüllü katıldıkları bu eğitimden güzel sonuçlar aldıkça başka öğretmenlerimizi de bundan haberdar ediyor. Umarım akademimizi büyüterek devam ederiz. Akademi diğer illerimize de önemli bir model oldu."

Yazıcı, 24 Kasım'ın çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenlik unvanını aldığı gün. Bütün şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Emekli olan öğretmenlerimize sağlık, huzur diliyorum. Görevi başındakilere ise sağlık, huzur ve başarılı eğitim yılları temenni ediyorum." dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmenler Günü, İstanbul, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, öğretmenlerle canlı yayında buluştu Açıklaması - Son Dakika


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