İstanbul İl Müftülüğünden 15 Temmuz şehitleri için hatim programı - Son Dakika

İstanbul İl Müftülüğünden 15 Temmuz şehitleri için hatim programı

İstanbul İl Müftülüğü 15 Temmuz şehitleri için Edirnekapı Mezarlığında hatim programı düzenledi.

İstanbul İl Müftülüğü 15 Temmuz şehitleri için Edirnekapı Mezarlığında hatim programı düzenledi.


İstanbul İl Müftülüğü 15 Temmuz şehitleri için bu akşam Edirnekapı Şehitliğinde bir hatim programı düzenliyor. Saat 20.00'de başlayan hatim programı yarın sabaha kadar tamamlanacak. Program yarın sabah saat 10.00'da İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın yapacağı hatim duası ile sona erecek. Hatim duasına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katılacak. Hatmi 15'i Eyüpsultan Müftülüğünden 15'i Fatih Müftülüğünden olmak üzere 30 hafız birer cüz olarak tamamlayacak. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 22:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul İl Müftülüğünden 15 Temmuz şehitleri için hatim programı - Son Dakika
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