İl Pandemi Kurulu Toplantısı Vali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirildi - Son Dakika

İl Pandemi Kurulu Toplantısı Vali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirildi

02.11.2020 20:19

İstanbul İl Pandemi Kurulu Toplantısı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında yapıldı.

İstanbul İl Pandemi Kurulu Toplantısı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında yapıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr. Osman Kan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, il müdürleri, pandemi kurulu üyeleri ile oda, meslek grupları, sendika ve organize sanayi bölgelerinin temsilcileri katıldı.

İstanbul genelinde salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları ile kademeli mesai konuları ele alındı.

Vali Yerlikaya, toplantı açılışında gerçekleştirdiği konuşmada "Bugün, şehrimizde 11 Mart'tan bugüne Kovid-19 salgının geldiği noktayı değerlendireceğiz. Şehrimizde gerek hastanede gerekse evde kendini izole eden bütün hastalarımıza şifa diliyoruz. En kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Devletimiz, Kovid-19 ile mücadelede mükemmel bir duruş sergiliyor"

Vali Yerlikaya, İstanbul ve ülke genelinde devletin Kovid-19 ile mücadelede milletiyle beraber mükemmel bir duruş sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çok güçlü bir sağlık sistemimiz olduğunu sadece biz söylemiyoruz, dünya da bunu kabul ediyor. Hastalığın tedavi süreci var. Bu hastalığa yakalanan vatandaşlarımızın tedavi süreciyle ilgili güçlü sağlık sistemimiz sayesinde İstanbul'da da diğer yerlerde de bir sıkıntımız yok. Maske, mesafe, temizlik kuralları ile kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor."

Valilik koordinasyonunda yapılan denetimlere değinen Vali Yerlikaya, 22 Ağustos'tan bugüne kadar 2 milyon 100 binin üzerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili denetim gerçekleştirildiğini, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışıldığını ifade etti.

Vali Yerlikaya, "İstişare etmemiz, görüş alışverişinde bulunmamız, değerlendirme yapmamız gereken bütün dostlarımız burada. İl Pandemi Kurulumuzun şehrimizde salgınla mücadelesinde hayırlara vesile olacak kararlar alınmasını temenni ediyorum." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Vali Yerlikaya, toplantıda istişarede bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun video konferans yöntemi ile katıldığı toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, trafik talep yönetimi kapsamında mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi önerisine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara dair sunum yaptı.

İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Yerlikaya'nın oda, meslek gruplarının, sendika ve organize sanayi bölgelerinin temsilcileri ile istişarede bulunması ile tamamlandı.

Öte yandan Vali Yerlikaya, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl Pandemi Kurulu'nda iş dünyası STK'ları, işçi ve iş veren sendikaları, meslek odaları ve organize sanayi bölgesi temsilcileriyle kademeli mesai düzenlemesini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Kovid-19 tedavisinden taburcu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirtti.

İl Pandemi Kurulu Toplantısı Vali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirildi
İl Pandemi Kurulu Toplantısı Vali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirildi
İl Pandemi Kurulu Toplantısı Vali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirildi
İl Pandemi Kurulu Toplantısı Vali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirildi
İl Pandemi Kurulu Toplantısı Vali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirildi
İl Pandemi Kurulu Toplantısı Vali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirildi
İl Pandemi Kurulu Toplantısı Vali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirildi
İl Pandemi Kurulu Toplantısı Vali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İl Pandemi Kurulu Toplantısı Vali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirildi - Son Dakika


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