İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Fatih'te bir vatandaşın özel bir hastanenin yakınında kalp krizi...
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Fatih'te bir vatandaşın özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:52 Kaynak: İHA
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Fatih'te bir vatandaşın özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, "26 Eylül 2019 tarihinde saat 18.00 sıralarında Fatih'te bir vatandaşımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi ile ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır" denildi.
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