İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UÇAK KAZASINDA YARALANANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UÇAK KAZASINDA YARALANANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UÇAK KAZASINDA YARALANANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada uçak kazasında yaralanan 180 kişiden, 113'ünün taburcu edildiği, 67'sinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UÇAK KAZASINDA YARALANANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA, System.String[]

Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada uçak kazasında yaralanan 180 kişiden, 113'ünün taburcu edildiği, 67'sinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralananlarla ilgili yazılı yapılan açıklamada şu ifadelere yer aldı: "180 hastamızdan 113'ü 07.02.2020 saat 14.00 itibariyle taburcu edilmiştir. Mevcut hastalarımızın 13'ü yoğun bakımda olmak üzere 67'sinin tedavisi yatarak devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yatan 2 hastamızın da orta-ağır seviyededir."


- İstanbul
İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:31 Kaynak: DHA
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