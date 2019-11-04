İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü , yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili, 108 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu 80'inin taburcu olduğunu 28'inin ise gözlem altında tutulduğunu açıkladı. - İSTANBUL

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