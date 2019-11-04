Son Dakika Haberleri: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili, 108 kişinin sağlık...
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili, 108 kişinin sağlık...

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili, 108 kişinin sağlık...

6 saat önce

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili, 108 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu 80'inin taburcu olduğunu 28'inin ise gözlem altında tutulduğunu açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili, 108 kişinin sağlık..., System.String[]

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili, 108 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu 80'inin taburcu olduğunu 28'inin ise gözlem altında tutulduğunu açıkladı. - İSTANBUL

İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:34 Kaynak: İHA
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