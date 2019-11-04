İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili, 108 kişinin sağlık...
6 saat önce
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili, 108 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu 80'inin taburcu olduğunu 28'inin ise gözlem altında tutulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:34 Kaynak: İHA
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili, 108 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu 80'inin taburcu olduğunu 28'inin ise gözlem altında tutulduğunu açıkladı. - İSTANBUL
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