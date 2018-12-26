Son Dakika Haberleri: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden "Hastaneden Kavga" Açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden "Hastaneden Kavga" Açıklaması

19 dakika önce

- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden "hastaneden kavga" açıklaması "Güvenlik görevlilerinin karıştığı olay inceleme başlatıldı" "Sorumlu kişiler ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır"İSTANBUL - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve...

- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden "hastaneden kavga" açıklaması
"Güvenlik görevlilerinin karıştığı olay inceleme başlatıldı"
"Sorumlu kişiler ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır"

İSTANBUL - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlilerinin karıştığı kavga görüntüleri ile ilgili inceleme başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sorumlu kişiler ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır"
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "25/12/2018 tarihli Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlilerinin karıştığı olay ile ilgili Hastane Başhekimliğince inceleme başlatılmış olup, sorumlu kişiler ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:55 Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa
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