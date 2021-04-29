İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: COVİD-19 VAKALARIMIZ SON ON GÜNDE YÜZDE 30 ORANINDA AZALDI - Son Dakika

Melike YAZGILI/ İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " İstanbul'da Covid-19 vakalarımız son 10 günde yüzde 30 oranında azaldı. Günlük taburcu olan hastaların sayısı servis ve yoğun bakımda yatanlardan daha fazla!" dedi.

17 günlük tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'da Covid-19 vakalarımız son 10 günde yüzde 30 oranında azaldı. Günlük taburcu olan hastaların sayısı servis ve yoğun bakımda yatanlardan daha fazla! İstanbul dışına çıkan vatandaşlarımızın temas önlemlerine dikkat ederek bulaşma olmadan dönmelerini istirham ediyoruz." dedi.

Görüntü dökümü:

-----------------------Kemal Memişoğlu'nun arşiv görüntüsü

-Twitter paylaşımı