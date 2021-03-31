İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu AA'yı ziyaret etti - Son Dakika

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

AA İstanbul Ofisi'ndeki ziyarette, Memişoğlu ile AA İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Coşkun, Memişoğlu'na AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda Coşkun, Memişoğlu'na, 2020'de Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelerin yer aldığı AA almanağını takdim etti.