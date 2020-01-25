İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan deprem açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan deprem açıklaması - Son Dakika

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan deprem açıklaması

6 saat önce

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İstanbul'dan görevlendirilen sağlık personelinin deprem bölgesine ulaşarak çalışmalarına başladığını açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan deprem açıklaması, System.String[]

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İstanbul'dan görevlendirilen sağlık personelinin deprem bölgesine ulaşarak çalışmalarına başladığını açıkladı.


Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyadan açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, görevlendirilen sağlık personellerinin deprem bölgesine ulaştığını açıkladı. Memişoğlu açıklamada, "Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İstanbul İl sağlık Müdürlüğü olarak her türlü olanaklarımızı seferber etmiş,112-UMKE ve sağlık tesislerimizden, görevlendirilen sağlık personellerimiz deprem bölgesine intikal etmiştir" dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:38 Kaynak: İHA
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