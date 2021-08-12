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İstanbullulara çağrı: "Ağustos ayı kritik, aşınızı yaptırın" - Son Dakika

İstanbullulara çağrı: "Ağustos ayı kritik, aşınızı yaptırın"

12.08.2021 09:47

Salgınla mücadelede vaka sayıları yüksekliğini sürdürürken İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbullulara seslendi.

Salgınla mücadelede vaka sayıları yüksekliğini sürdürürken İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbullulara seslendi. Memişoğlu, "Aşıyla ilgili biz bütün komplikasyonlar, şikayetler nedir, bunların bütün dokümanlarını tutuyoruz. Aşı karşıtlarının kampanyalarına inanmamamız lazım, hiç kimse ezbere hareket etmiyor. Ağustos ayı kritik, herkesin maskesine, mesafesine dikkat etmesini, aşısını yaptırmalarını bekliyorum. Sağlık sistemi olarak biz her türlü sayıyı yönetebiliriz ama insanlarımızın hastalanmasını istemiyoruz" dedi.

Salgınla mücadelenin sürdüğü bu günlerde vaka sayıları 20 binleri geçerken servis ve yoğun bakımlarda yatan hasta gruplarının büyük çoğunluğu aşısız vatandaşlardan oluşuyor. Bilim dünyası sıklıkla vatandaşları aşı olmaları yönünde uyarırken Türkiye'de milyonlarca insan henüz korona virüs aşısı olmadı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da salgına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, salgında ağustos ayına dikkat çekerken, aşı olmayan vatandaşlara seslendi.

"YOĞUN BAKIMDA YATACAĞIMIZA SERVİSTE YATARIZ"

Salgında rakamların yükselmesine rağmen henüz aşı olmayan vatandaşlara seslenen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Aşı olmazsanız hastaneye yatma oranlarınız yüksek olur. Aşı olmazsanız ölüm şansınız çok daha fazlalaşıyor. Bugün baktığınız zaman toplumunun yüzde 90'ı aşılanmış ülkelerde pozitif vakalar yükseldiği halde ölümler ve hastaneye yatış oranları inanılmaz azalmış durumda. Şöyle bir dedikodu yapılıyor. Efendim 'ben aşı oldum ama pozitif oldum aşı işe yaramıyormuş' aşı olsanız da pozitif olabilirsiniz. Aşının bu konudaki etkisi gösterilmiş durumda. Biz yoğun bakımda yatacağımıza serviste yatarız. Serviste yatacağımıza evimizde otururuz. Hastalığı bu şekilde geçirecek etkisi var aşının" dedi.

"AŞI OLSANIZ DA HASTA OLABİLİRSİNİZ AMA BU ORAN ÇOK DÜŞÜK"

Prof. Dr. Memişoğlu, sözlerini aşı oranı yüksek ülkelerde ölüm oranlarının düşük olduğunun Dünya Sağlık Örgütü'nün verileriyle ortaya konduğunu söyleyerek şöyle sürdürdü, "Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid ile ilgili web sayfasına girildiği zaman ülkelerdeki ölüm oranlarına geçmişteki hasta sayılarına, şimdiki ölüm oranlarına bakıldığı zaman bu görülüyor zaten. Biz de yaşıyoruz şu an sayın bakanımız da açıkladı, hastanede yatan insanların büyük oranı aşısız. Covid hastalarının yoğun bakımdaki görüntülerini bakanlığımız klip yaparak gösterdi. Aşılı insanlar da hastaneye yatabilirler, aşı olsanız da hasta olabilirsiniz ama bu orana baktığınız zaman çok düşük"

"HİÇ KİMSE EZBERE HAREKET ETMİYOR"

BioNTech aşısının kalp kası iltihabına neden olabileceği konusunun zaman zaman gündeme gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Memişoğlu, "Milyonda bir olan ihtimaller bazen insanlarda sanki sık oluyormuş gibi bir algı oluşturulabilir. Her ilaçta, aşıda veya ameliyatta her tedavide çok ender olan komplikasyonlar var. Milyonda bir olan ihtimali sanki herkeste olacakmış gibi bu kötü niyetli veya aşı karşıtlarının kampanyalarına inanmamamız lazım. Bunu genelleştirerek sanki herkeste kardiyolojik sorun oluşturuyormuş, pıhtıyla ilgili problem oluşturuyormuş veya bunlarla ilgili sorun varmış gibi aşılarla ilgili kampanyalara çok itibar edilmemesi lazım. Zaten aşıyla ilgili biz bütün komplikasyonlar nedir, ne reaksiyon gözüküyor, şikayetler nedir, bunların bütün dokümanlarını biz tutuyoruz. Hiç kimse ezbere hareket etmiyor, birisi bir kuyuya taş atıyor herkes çıkarmaya çalışıyor maalesef" şeklinde konuştu.

"AĞUSTOS AYI KRİTİK, HERKESİN AŞISINI YAPTIRMALARINI BEKLİYORUM"

Salgında vaka sayılarının yeniden yükselmesinin önüne geçmek adına aşı, maske, mesafe ve hijyen önlemlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Ağustos ayı kritik, herkesin maskesine mesafesine dikkat etmesini, aşısını yaptırmalarını bekliyorum. Sağlık sistemi olarak biz her türlü sayıyı yönetebiliriz ama insanlarımızın hastalanmasını istemiyoruz" diye konuştu.

(Hasibe Karadağ/İHA)

İstanbullulara çağrı: Ağustos ayı kritik, aşınızı yaptırın
İstanbullulara çağrı: Ağustos ayı kritik, aşınızı yaptırın
İstanbullulara çağrı: Ağustos ayı kritik, aşınızı yaptırın
İstanbullulara çağrı: Ağustos ayı kritik, aşınızı yaptırın
İstanbullulara çağrı: Ağustos ayı kritik, aşınızı yaptırın

İl Sağlık Müdürü, Kemal Memişoğlu, COVIRAN Bereket, İstanbul, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbullulara çağrı: 'Ağustos ayı kritik, aşınızı yaptırın' - Son Dakika


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