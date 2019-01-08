İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan Açıklama
1 saat önce
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan açıklama "Hastanemiz yarın faaliyete devam edecekİSTANBUL - İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu istinat duvarı çöken hastaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
İstanbul
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan açıklama
"Hastanemiz yarın faaliyete devam edecek
İSTANBUL - İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu istinat duvarı çöken hastaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Memişoğlu, "İnşallah yarın hastanemiz faaliyete devam edecek" dedi. Eyüp Sultan
Belediye Başkanı Remzi Aydın
ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, istinat duvarı çöken Eyüp Sultan Devlet Hastanesinin bahçesinde incelemelerde bulundu. Hastaları başka hastanelere sevk ettiklerini söyleyen Memişoğlu, hastaneyi yarın faaliyete geçireceklerini ifade etti.
Yaşanan olayda can kaybı ve yaralanmanın olmadığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Hastanemizin ana elektrik panosu ve kablolarına zarar verdi çökme. Onun için de hastanemizin şu an faaliyetini durdurduk. Yedek jeneratörle de dışarıdan destekliyoruz. İnşallah yarın hastanemiz faaliyete devam edecek. Diğer çalışmaları da çevre müdürlüğü ve belediye yapacak. En kısa zamanda da duvarın tadilatını yapacağız. Bir can kaybı, yaralanma yok. Hastalarımızı da çevre hastanelere geçici süreliğine gönderdik. Tahliye ettik hastanemizi. Yarın itibariyle burada hizmete devam edeceğimizi öngörüyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:24 Kaynak: İHA
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