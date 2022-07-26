İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan İMES organ bağış standına ziyaret Açıklaması - Son Dakika
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan İMES organ bağış standına ziyaret Açıklaması

26.07.2022 12:09
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan İMES organ bağış standına ziyaret Açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Madeni Eşya Sanatkarları (İMES) Sanayi Sitesi'nde açılan organ nakli bağış standını ziyaret etti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Madeni Eşya Sanatkarları (İMES) Sanayi Sitesi'nde açılan organ nakli bağış standını ziyaret etti.

Ziyarette, İMES Dudullu 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde sağlık çalışanları ve doktorlarla da görüşen Memişoğlu, çalışmalarından dolayı tüm çalışanlara teşekkür etti.

Organ nakli bağış standını ziyaretinde konuşan Memişoğlu, bir organın bir hayat demek olduğunu söyledi.

Memişoğlu, canlı vericiden çok "kadavratik" denilen, beyin ölümü gerçekleşip artık dönüşü olmayan kişilerin organlarının bağışlanmasını aileler ve toplumdan beklediklerini belirterek, "Burada örnek bir çalışma yapılıyor. Ben herkesi organ vermeye, bağışlamaya davet ediyorum. Biz öncelikle canlılardan değil ölülerimizden organ almayı istiyoruz. O nedenle de organ bağışını önemsiyoruz." dedi.

"50 bin kişiye ulaşmanın çalışmasını yapacağız"

İMES Sanayi Sitesi Başkanı Kemal Akar ise güzel bir işe vesile olduklarını ifade etti.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan İMES Sanayi Sitesi'nde olduklarına dikkati çeken Akar, "Burada 17 bin kişi çalışıyor. İleriki günlerde Dudullu'nun içindeki yaklaşık 50 bin kişiye de ulaşmanın çalışmasını yapacağız." diye konuştu.

Ziyarette, Ümraniye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cemal Karaağaç, İstanbul Kuzey Marmara Organ ve Doku Nakli Bölge Sorumlusu Op. Dr. Gültekin Hoş, sanayi sitesi görevlileri ve bazı çalışanları katıldı.

"Her bağışta hayat var" sloganıyla açılan stant, 30 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: AA

Kemal Memişoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan İMES organ bağış standına ziyaret Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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