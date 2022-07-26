İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU'NDAN ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI - Son Dakika
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İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU'NDAN ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

26.07.2022 11:49
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU'NDAN ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İMES Sanayi Sitesi'ndeki Organ Bağışı Masası'nı ziyaret ederek çağrıda bulundu.

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İMES Sanayi Sitesi'ndeki Organ Bağışı Masası'nı ziyaret ederek çağrıda bulundu. Memişoğlu, "Özellikle canlı vericiden çok, kadavratik dediğimiz, beyin ölümü gerçekleşmiş, artık dönüşü olmayan durumda olan kişilerin ailelerinin organlarını bağışlamasını bekliyoruz. Beyin ölümü gerçekleşen kişilerden, canlılardan alınamayan organlarda çok sorunlarımız var. Bu konuda herkesi hassasiyetli olmaya davet ediyorum" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İMES Sanayi Sitesi'nde, İMES Başkanı Kemal Akar ile bir araya geldi. Burada bulunan İMES Dudullu 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde de doktorlar ve hastalarla bir araya gelen Memişoğlu, ardından sanayi sitesinde başlatılan organ bağışı kampanyasında görevli ekibi ziyaret etti. Memişoğlu, aile hekimleri ve organ bağışı hakkında açıklamalarda bulundu.

"SAĞLIKÇILARIMIZIN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK"

Aile Sağlığı Merkezi'nde doktorlar ve hastalarla bir araya gelen Prof. Dr. Memişoğlu, "Temel sağlık hizmetleri dediğimiz koruyucu hekimliğin ne kadar önemli olduğunu Kovid salgını bize gösterdi. Çok emekleri var, özellikle birinci basamak sağlık çalışanlarımızın, ilçe sağlık müdürlüklerimizdeki filyasyon ekiplerimizin. Her birine teşekkür ediyorum. Esas hedefimiz hastalanmadan sağlığımızı korumak olmalı. Temel sağlık hizmetleri de bunun en önemli unsurları. Aile hekimlerinin ve birinci basamaktaki çocuklarımızı takip eden, yaşlılarımızı takip eden, aşılarımızı yapan bütün ekiplerin hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz hastanelerden önce sağlığımızı korumak için, kilo almadan bağımlılıktan uzak durarak bu sağlık birimlerinden her türlü faydalanabilir. İstanbul'da 5 binin üzerinde aile hekimimiz var. Burada yaklaşık 17 bin, çevresiyle beraber 50 bin çalışana hizmet eden bir birim. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağlıkçılarımızın değeri çok yüksek. Bunu dünya gördü, toplumumuzun da onlara sahip çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.  Memişoğlu, bağış kampanyası başlattıkları için İMES Başkanı'na teşekkür etti.

"KADAVRATİK BAĞIŞI ÖNEMSİYORUZ" Kadavratik bağışı önemsediklerine dikkat çeken Memişoğlu, "Dudullu Sanayi Sitesi'nde bu hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bir organ, bir hayat diyoruz. Özellikle canlı vericiden çok, kadavratik dediğimiz beyin ölümü gerçekleşmiş, artık dönüşü olmayan durumda olan kişilerin ailelerinin organlarını bağışlamasını bekliyoruz. İnşallah burada örnek bir çalışma yapıyor arkadaşlar. Ben herkesi organ vermeye davet ediyorum. Biz canlıların değil, öncelikle ölülerimizden organ almak istiyoruz. Bu nedenle de organ bağışını önemsiyoruz. Beyin ölümü gerçekleşen kişilerden, canlılardan alınamayan organlarda çok sorunlarımız var. Bu konuda herkesi hassas olmaya davet ediyorum" diye konuştu.  İMES Başkanı Kemal Akar da, "Burada 17 bin kişi çalışıyor. Biz ileriki günlerde Dudullu'nun içindeki 50 küsur bin kişiye de ulaşmanın hep birlikte çalışmasını yapacağız. Bize düşen ne varsa biz elimizden geldiğince buradayız" dedi.


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İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: 'Herkesi organ bağışlamaya davet ediyorum' İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: 'Herkesi organ bağışlamaya davet ediyorum' Taylan Antalyalı'dan çocuklar için anlamlı proje Taylan Antalyalı'dan çocuklar için anlamlı proje
Kaynak: DHA

Kemal Memişoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU'NDAN ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI - Son Dakika

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