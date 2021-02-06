İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Pozitif vaka sayımız yükselme trendinde, aman dikkat - Son Dakika

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Pozitif vaka sayımız yükselme trendinde, aman dikkat

06.02.2021 20:08

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, pozitif koronavirüs vaka sayısının son hafta yükselme eğiliminde olduğunu belirtti. İstanbullulara seslenen Memişoğlu," Düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız son hafta yükselme trendinde aman dikkat" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Aman dikkat" denilerek vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

''Salgın kontrol altında ama bitmedi. Düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız son hafta yükselme trendinde aman dikkat! Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım. Sıramız geldiğinde aşımızı yaptıralım.''

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Pozitif vaka sayımız yükselme trendinde, aman dikkat

SON KORONA VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı'nın 6 Şubat'ta açıkladığı son 24 saatlik verilere göre; 618'i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 108 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 685'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 524 bin 786'ya yükseldi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Pozitif vaka sayımız yükselme trendinde, aman dikkat

AĞIR HASTA SAYISI 143 GÜN ÖNCEKİ SEVİYELERE GERİLEDİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 89 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi. Toplam test sayısı 30 milyon 486 bin 691'e, ağır hasta sayısı ise bin 337'e düştü. Ağır hasta sayısı tam 143 gün sonra yani 16 Eylül'de aynı seviyeleri görmüştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,9 oldu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Pozitif vaka sayımız yükselme trendinde, aman dikkat

İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Pozitif vaka sayımız yükselme trendinde, aman dikkat - Son Dakika


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