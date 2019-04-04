İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 İlçede Geçersiz Oyların Yeniden Sayımına Karar Verdi.
59 dakika önce
İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.
İstanbul
İl Seçim Kurulu, 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:09 Kaynak: İHA
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