İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 İlçede Geçersiz Oyların Yeniden Sayımına Karar Verdi
1 saat önce
İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.
İstanbul
İl Seçim Kurulu, 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:22 Kaynak: İHA
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