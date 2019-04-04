Son Dakika Haberleri: İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 İlçede Geçersiz Oyların Yeniden Sayımına Karar Verdi

İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 İlçede Geçersiz Oyların Yeniden Sayımına Karar Verdi

1 saat önce

İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.

İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:22 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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