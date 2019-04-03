Son Dakika Haberleri: İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Gürdal'dan Yalanlama

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Gürdal'dan Yalanlama

1 saat önce

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal, "Sosyal medya paylaşımlarında bahsi geçen ve FETÖ'den yargılanmış Cumhuriyet Savcısı Mehmet Gürdal'ın eşim olduğu iddiası tamamen yalan olup, benim eşim Mehmet Gürdal ile sadece isim benzerliği bulunmaktadır, eşim olan İstanbul Cumhuriyet...

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Gürdal'dan Yalanlama, System.String[]
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal, "Sosyal medya paylaşımlarında bahsi geçen ve FETÖ'den yargılanmış Cumhuriyet Savcısı Mehmet Gürdal'ın eşim olduğu iddiası tamamen yalan olup, benim eşim Mehmet Gürdal ile sadece isim benzerliği bulunmaktadır, eşim olan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Gürdal 2004 yılında emekli olmuştur." ifadelerini kullandı.

Gürdal, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart günü yapılan yerel seçimler sürecinde başkanı olduğu İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı bazı hukuki kararlardan sonra 2 ve 3 Nisan'da, sosyal medyada bazı hesaplar üzerinden algı operasyonu yapılarak şahsını hedef alan yalan ve yanıltıcı bilgilerle paylaşımlar yapıldığının görüldüğünü belirtti.

İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu paylaşımlarda bahsi geçen ve FETÖ'den yargılanmış Cumhuriyet Savcısı Mehmet Gürdal'ın eşim olduğu iddiası tamamen yalan olup, benim eşim Mehmet Gürdal ile sadece isim benzerliği bulunmaktadır, eşim olan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Gürdal 2004 yılında emekli olmuştur.

Görüleceği üzere ne tarih ne de vaka olarak şahsımla ilgisi bulunmayan, sadece isim benzerliğinden ilişki kurularak hakkımda asılsız ve yalan bir şekilde algı oluşturulmak amacıyla mesnetsiz ve art niyetli olarak paylaşımlarla medya organlarında haberler yapılmıştır. Bu yalan iddiaları yapanlar ve yayanlar hakkında yasal işlemler başlatılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:12 Kaynak: AA

Cumhuriyet Savcısı, Mehmet Gürdal, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya İstanbul Çağrısı: Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatasını Verin CHP'li Vekil, "Anlık YSK Bilgisi" Deyip İmamoğlu ve Yıldırım'ın Son Oy Sayılarını Paylaştı Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 19 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılıyor Dilek İmamoğlu, Semiha Yıldırım ile Fotoğrafının Yan Yana Konulmasına Tepki Gösterdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 18:01:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Gürdal'dan Yalanlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]