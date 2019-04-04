İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakkındaki İddialara Yalanlama

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



HSK Başkanvekili Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın, yıllar önce emekli olan cumhuriyet savcısı eşi Mehmet Gürdal'ın "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği sebebiyle meslekten atıldığı ve bir gazeteci hakkında haksız iddianame düzenlediği"ne ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.



FETÖ üyeliği nedeniyle bugüne kadar meslekten ihraç edilen "Mehmet Gürdal" isimli başka bir cumhuriyet savcısı ve hakimin de bulunmadığını vurgulayan Başkanvekili Yılmaz, "Söz konusu haberin içeriği tamamen yanıltıcı olup, sağlam bir dayanağa da sahip değildir." ifadelerini kullandı.



Mehmet Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden de paylaştığı açıklamasında, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın dün akşam yaptığı yazılı açıklamasına da yer verdi.

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