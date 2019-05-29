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İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü şüpheli sıfatıyla ifade verdi

1 saat önce

İstanbul'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü F.Ş. ile 10 ilçe seçim kurulu müdürünün şüpheli olarak ifadeleri alındığı öğrenildi.

İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü şüpheli sıfatıyla ifade verdi, System.String[]
İstanbul'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü F.Ş. ile 10 ilçe seçim kurulu müdürünün şüpheli olarak ifadeleri alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yerel seçimlerde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı, oy usulsüzlüğünün ortaya çıkmasının engellendiği ve kamu görevlisi olmayanların sandık kurullarına atandığı" iddialarıyla yapılan şikayetler üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü F.Ş. ile Şişli, Beşiktaş, Fatih, Beyoğlu, Arnavutköy, Kağıthane, Sarıyer, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçe seçim müdürlerinin, "şüpheli" sıfatıyla ifadelerine başvurulduğu kaydedildi.

Sandık görevlilerinin kamu görevlileri dışında atanması ve listelerin nerelerden temin edildiğinin araştırıldığı öğrenilirken, İstanbul İl Seçim Müdürü ve ilçe seçim müdürlerine sorular yöneltildiği kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:37 Kaynak: İHA
İstanbul, 3. Sayfa
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