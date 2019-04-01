İstanbul İl Seçim Kurulu Resmi Olmayan Sonuçları Açıkladı

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CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı

15 Temmuz'da Eşi ve Oğlu Şehit Olan Nihal Olçok, İmamoğlu'na Teşekkür Etti