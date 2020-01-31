İstanbul İl Seçim Kurulu üyeleri yemin etti - Son Dakika

İSTANBUL İl Seçim Kurulu, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" gereğince yemin ederek görevine başladı. Ziya Bülent Öner başkanlığında toplanan yeni kurulda, hakim Refik Özcan ve hakim Nalan Kıribrahim asıl üye olarak görevlendirildi. Gülden Altay ise yedek üye olarak atandı.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereğince iki yılda bir Ocak ayının son haftasında seçim kurullarının oluşturulması nedeniyle bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı içerisinde bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'nda yemin töreni düzenlendi. Adliyenin -2. katındaki toplantı salonunda düzenlenen yemin törenine İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner, birinci asıl üye hakim Refik Özcan, ikinci asıl üye hakim Nalan Kıribrahim, birinci yedek üye hakim Gülden Altay ile AKP, MHP, CHP'den kurul üyeleri, seçim kurulu müdürü ve personeli de katıldı. Adalet Komisyonu üyesi Serap Durmaz'ın yanı sıra bazı ilçe seçim kurulu başkanları da törende hazır bulundu.

YEMİN EDİP İMZA ATTILAR

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner, "Tüm Türkiye'de il seçim kurulları, iki yılda bir çift haneli yılların Ocak ayının üçüncü haftası yeni baştan kurulmakta olup 2020 yılında İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafımdan yürütülecek olup İstanbul 16. Aile Mahkemesi yargıcıyım. Refik Özcan Bey, İl Seçim Kurulu'nun birinci asil üyesidir, 12. Asliye Ceza Mahkemesi yargıcı. Nalan Kıribrahim İstanbul 9. Aile Mahkemesi'nin yargıcıdır. Gülden Altay Hanım, çocuk mahkemesi hakimi olup birinci yedek üye olarak görev yapmaktadır" dedi. Konuşmasının ardından Başkan Öner, "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirmesi için görevimi kanuna göre dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim" diyerek yemin etti ve kurul üyeleri de yemini tekrar ederek tutanağı imzaladılar. İl Seçim Kurulu Başkanı Öner, "İstanbul'da 39 ilçede üç günden beri 80 ilçe seçim kurulu başkanlarıyla bu yemini ilçelerde yapmışlardır. Bugün itibariyle İstanbul ilindeki tüm seçim kurulları faaliyete geçmiştir. Hayırlı olmasını diliyorum. Bütün arkadaşlarıma ve seçim kurul müdür ve personeline de başarılar diliyorum" dedi.

BAŞKAN ÖNER 16 MAYIS 2019'DA GÖREVE BAŞLAMIŞTI

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın emekliliğini istemesinin ardından, İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner görevlendirilmişti. Başkan Öner, 16 Mayıs 2019'da yemin ederek görevine başlamıştı.

- İstanbul