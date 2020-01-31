İstanbul İl Seçim Kurulu yemin etti - Son Dakika

İstanbul İl Seçim Kurulu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği yemin etti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı toplantı odasında gerçekleşen törene, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner, asıl üye hakimler Refik Özcan, Nalan Kıribrahim, yedek üye hakim Gülden Altay, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Üyesi Serap Durmaz, AK Parti, CHP ve MHP temsilcileri, seçim kurulu müdürü ve personeli katıldı.

Yeni kurulda, HSK tarafından kıdem sırasına göre hakim Refik Özcan ve hakim Nalan Kıribrahim asıl üye, hakim Gülden Altay ise yedek üye olarak atandı.

Törende konuşma yapan Başkan Ziya Bülent Öner, il seçim kurullarının iki yılda bir ocak ayının üçüncü haftasında baştan kurulduğunu belirterek, "2020 yılında İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafımdan yürütülecek olup İstanbul 16. Aile Mahkemesi yargıcıyım. Refik Özcan Bey, İl Seçim Kurulu'nun birinci asil üyesidir, 12. Asliye Ceza Mahkemesi yargıcı. Nalan Kıribrahim İstanbul 9. Aile Mahkemesi'nin yargıcıdır. Gülden Altay hanım, çocuk mahkemesi hakimi olup birinci yedek üye olarak görev yapmaktadır." dedi.

Kurul üyeleri, Öner'in konuşması sonrası yemin etti. Yeminin ardından tutulan tutanak, katılımcılar tarafından imzalandı.

Başkan Öner, bugün itibarıyla İstanbul'daki tüm seçim kurullarının yemin ederek, faaliyete başladığını sözlerine ekledi.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın emekliliğini istemesinin ardından yerine İstanbul Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner getirilmişti.