İstanbul İl Seçim Kurulunun yeni başkanı yemin etti - Son Dakika

İstanbul İl Seçim Kurulunun yeni başkanı yemin etti

İstanbul İl Seçim Kurulu başkanının emekliye ayrılmasının ardından yeni başkan Ali Ahmet Gürgül, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği yemin etti.

İstanbul İl Seçim Kurulunun yeni başkanı yemin etti, System.String[]

İstanbul İl Seçim Kurulu başkanının emekliye ayrılmasının ardından yeni başkan Ali Ahmet Gürgül, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği yemin etti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı toplantı odasında gerçekleşen yemin törenine, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Ahmet Gürgül, bir önceki başkan Hakim Ziya Bülent Öner, üye hakimler Naim Atan, Önder Karavaizoğlu ve Bereket Toplar, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, Başsavcı Vekili Hacı Hasan Bölükbaşı, AK Parti ve CHP temsilcileri, seçim kurulu müdürü ve personeli katıldı.

Salondaki herkesin ayağa kalkmasıyla başkan Ali Ahmet Gürgül yemin ederken, başkan ve üyeler tutanağı imzaladı.

Emekliye ayrılan başkan Ziya Bülent Öner, veda konuşması yaparak mesleğe 1977 yılında başladığını ve aynı yıl yapılan seçimlerde sandık kurulu başkanı olarak seçim görevleri de üstlendiğini söyledi.

Öner, meslek hayatı boyunca çeşitli ilçelerde uzun yıllar ilçe seçim kurulu başkanlığı ve İstanbul'da da 10 yılı aşkın süre ilçe seçim kurulu başkanlığı görevini yürüttükten sonra, İstanbul İl Seçim Kurulu başkanlığı görevine kıdem sırası itibariyle getirildiğini ifade ederek, "17 Mayıs 2019'dan beri bu görevi yürütüyordum. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinde bu unvanla görev aldım. 1 Ağustos 2020 itibariyle yaş haddi nedeniyle emekli olmam sonucu seçim görevlerim sona ermiştir. İl başkanlığı görevini değerli meslektaşım Ahmet Gürgül'e devretmekten büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Yeni başkan Gürgül, emekliye ayrılan başkan Öner'e çiçek ve plaket takdim ederek, teşekkürlerini iletti.

Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 03:15

Kaynak: AA

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