SULTANBEYLİ AYTOP GIDACILAR SİTESİ'NDE DENETİM - Son Dakika
Üye Girişi

SULTANBEYLİ AYTOP GIDACILAR SİTESİ'NDE DENETİM

29.08.2022 13:21

İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Sultanbeyli'de AYTOP Gıdacılar Sitesi'nde denetim yaptı.

İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Sultanbeyli'de AYTOP Gıdacılar Sitesi'nde denetim yaptı. Ekipler, depo ve üretim yerlerini tek tek gezerek inceledi. Kurallara uygun olmayan iş yerleri uyarıldı.

Sultanbeyli, AYTOP Gıdacılar Sitesi'nde sabah saatlerinde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Denetimlere İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'da katıldı. Ekipler, depo ve üretim yerlerini tek tek gezerek inceleme yaptı. Kurallara uygun olmayan iş yerleri uyarılarak ürünlerden numuneler alındı.

"ÇİFTLİKTEN ÇATALA KADAR DENETLEME YAPIYORUZ"

Denetimleri yerinde inceleyen İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bizler rutin olarak güvenli gıdanın halkımıza ulaşması için deyim yerindeyse çiftlikten çatala kadar birinci üretimden tüketicinin sofrasına gelene kadar bütün aşamaları denetlemekle görevli bir kurumuz. Sultanbeyli AYTOP Gıdacılar Sitesi'ndeyiz. Önce unlu mamulleri üreten bir işletmeye gittik. Oradaki eksikliklerden dolayı işletmemize süre verdik. Biz denetimimizde işletmeyi önce eğitimden geçiriyoruz. Neden yapmaları gerektiğiyle ilgili uyarılarda bulunuyoruz. Süre veriyoruz. Bu süre zarfında işletme durumunu düzeltmiyorsa o zaman işlem uyguluyoruz. Numuneler alıyoruz. Olumsuz bir durum olursa yine işlem uyguluyoruz. 2022 yılında yaklaşık 150 bin denetim uyguladık. Geçen yıl 6 bin 5 yüz, bu yılda 4 bin 5 yüz civarında numune aldık. Numunelerde de taklit, yağlarda başka ürünler var mı? Bunlara bakıyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:  -------------------------İş yerlerinin denetlenmesi  -İş yeri sahiplerinin uyarılması -Ahmet Yavuz Karaca röp -Genel ve detaylar


YORUMLAR
500
İstanbul'da 30 Ağustos coşkusu: Gökdelenler kırmızı beyaza büründü İstanbul'da 30 Ağustos coşkusu: Gökdelenler kırmızı beyaza büründü Vali Yerlikaya, İstanbulluları Vatan Caddesi'ndeki 30 Ağustos Kutlamalarına Çağırdı Vali Yerlikaya, İstanbulluları Vatan Caddesi'ndeki 30 Ağustos Kutlamalarına Çağırdı Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor
Kaynak: DHA

Ahmet Yavuz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ AYTOP GIDACILAR SİTESİ'NDE DENETİM - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
14:48 Gülşen'in tahliye edilmesinin ardından avukatından ilk açıklama: Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye talepte bulunacağız
14:44 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare
14:43 Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası muhalefet partileri suç duyurusunda bulundu
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 15:25:27. #1.12#
SON DAKİKA: SULTANBEYLİ AYTOP GIDACILAR SİTESİ'NDE DENETİM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement