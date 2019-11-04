Son Dakika Haberleri: İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller...
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: 'Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller...

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller...

6 saat önce

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü:

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır." - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:04 Kaynak: İHA
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