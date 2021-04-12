İstanbul il ve ilçe belediyeleri ramazan etkinliklerini çevrim içi gerçekleştirecek - Son Dakika

İstanbul il ve ilçe belediyeleri ramazan etkinliklerini çevrim içi gerçekleştirecek

12.04.2021 16:09
İstanbul il ve ilçe belediyeleri ramazan etkinliklerini çevrim içi gerçekleştirecek, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilçe belediyeleri, ramazan ayının manevi iklimini yaşatabilmek amacıyla hayata geçirilen geleneksel etkinlikleri, pandemi dolayısıyla bu yıl çevrim içi olarak gerçekleştirecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilçe belediyeleri, ramazan ayının manevi iklimini yaşatabilmek amacıyla hayata geçirilen geleneksel etkinlikleri, pandemi dolayısıyla bu yıl çevrim içi olarak gerçekleştirecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, belediyeler ay boyunca Hacivat-Karagöz gölge oyunları, meddah ve orta oyununun yanı sıra tasavvuf müziği dinletileri, ilahiler, sema gösterileri ve özel söyleşiler düzenleyecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm etkinlikler, sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşecek yayınlar üzerinden izlenebilecek.

İBB iştiraki KÜLTÜR AŞ tarafından gerçekleştirilecek "Ramazan Konserleri"nde, çeşitli isimler sahne alacak. Caz vokalisti İpek Dinç Türk sanat müziği eserlerini yorumlayacağı konserde Bora Gencer dijital piyanosuyla sanatçıya eşlik edecek.

Etnik müzik çalışmaları yapan Burak Malçok ile Hasan Hekimoğlu ud ve ney enstrümanlarıyla aynı sahnede sanatseverlerle buluşacak.

Güler Tuncer'in vokalist olarak yer alacağı konserde, kemençede Sercan Halili, klavyede ise Erman Türkeli sahneye çıkacak.

Melihat Gülses ve Bekir Ünlüataer, 10 kişilik saz grubu eşliğinde sahne alacak.

Müzik ve sohbetin bir arada gerçekleşeceği "Ustalarla Sohbet" programına, Göksel Baktagir kanun, Turgut Alp Bekoğlu davul, Mehtap Demir kabak kemane, Hakan Talu tanbur, Sedat Anar ise santuru ile konuk olacak.

"Ramazan Sohbetleri" serisinin ilk konukları, oyuncu Füsun Demirel ve Altan Erkekli olacak. Program, Ahmet Ümit, Nebil Özgentürk ve Gani Müjde gibi isimleri ramazan ayı içerisinde konuk edecek.

İlber Ortaylı ile Sinan Meydan, ramazan, İstanbul ve ramazanın tarihi ve kültürel mirasları üzerine "Tarih Sohbetleri" gerçekleştirecek.

Çocuklar için ise Karagöz Hacivat ile İbiş kukla gösterimleri yapılacak.

Ay boyunca her gün çok sayıda etkinlik, izleyicilerin beğenisine sunulacak

Esenler Belediyesi, Osmanlı'da ramazan ayının gelmesiyle dini ve ahlaki uyarıların yapıldığı "Tembihname" geleneğini, "Ramazan Tembihi" adlı programla yeniden yaşatmayı hedefliyor. Oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu'nun sunacağı programda her gün bir tembih okunarak, Şehir Ekranı TV üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Ay boyunca Esenler Belediyesinin sosyal medya hesaplarında 6.00 ve 12.00'de "Mukabele", 13.00'te "Her Güne Bir Ezgi", 14.00'te "Hanım Sahabeler", 17.00'de "Ramazan'da Çocuk Olmak" 20.00'de ise Muhammed Emin Yıldırım'ın hazırladığı, Hazreti Muhammed'in hayatının anlatıldığı "Siyer Sohbetleri" programı yayınlanacak.

Başakşehir Belediyesi "Başakşehir'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında her gün Erem Şentürk'ün sunumuyla "İftara Doğru" ve "Yaşayan Lezzetler" etkinliklerini yayınlayacak. Her cuma "Dede Korkut'tan Hikayeler", pazartesileri "Ramazan Sokağı", hafta sonu ise "Anadolu'ya Erenler" programları izleyiciye ulaşacak.

Çocuklar için her gün 21.30'da "Fatma Beyza Tütüncüoğlu ile Masal Saati", 17.00'de "Başakgiller ile Eğlen Öğren" programları belediyenin Youtube kanalından izlenebilecek.

Fatih Belediyesi, 16 Nisan'da yapılacak "Ramazan Meşki" programında dini musiki geleneğinin temsilcilerinden Yunus Balcıoğlu, Bekir Büyükbaş ve Aziz Hardal'ı ağırlayacak. Etkinlik, belediyenin sosyal medya hesaplarından 21.00'de yayınlanacak.

Uzun yıllar tasavvuf musikisi alanında çalışmalar yürüten İsmail Yılmaz, 23 Nisan'da "Ramazan İlahileri", Ayasofya-i Kebir Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran ise 30 Nisan "İlahi Nefesler" etkinliğine katılacak.

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Müftülüğü iş birliğinde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim Hatim etkinliğine kayıt olan ve programı başarıyla tamamlayanlara laptop, tablet, bisiklet, cep telefonu gibi çeşitli hediyeler verilecek.

Birçok etkinlik düzenleyen Eyüpsultan Belediyesi, her gün "Mukabele", Ebu Eyyüb el-Ensari'nin Hayatı", "Zülal ile Günün Yemeği", " Hacivat Karagöz Gölge oyunu" programlarını, hafta içi "Eyüpsultan'ın Değerleri", cuma günleri ise "Hatıralarda Ramazan" etkinliğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşacak.

Büyükçekmece Belediyesinin YouTube hesabında yarın Ümit Yaşar konseri, 14 Nisan'da "Hamdi Ramazan Pidecisi" adlı kukla gösterisi, 18 Nisan'da 23 Nisan Şenliği kukla gösterisi, 21 Nisan'da Murat Mermer ile müzik söyleşisi, 24 Nisan'da Hacivat Karagöz gölge oyunu, 25 Nisan'da "Kültür Dersi" başlıklı orta oyunu, 28 Nisan'da ise Ensar Tunç ile müzik söyleşisi izlenebilecek. Etkinlikler 14 Mayıs'a kadar çeşitli başlıklarda devam edecek.

Bağcılar Belediyesi tarafından her gün Mustafa Özcan Güneşdoğdu "Mukabele", Bağcılar Müftüsü Celal Büyük ise sohbet programına katılacak. Bağcılar Belediyesi Sanat Okulu çocuk tiyatrosu, Karagöz ve Hacivat gösterisi sahneleyecek. Perşembe akşamları Kur'an-ı Kerim okunacak. Dursun Ali Erzincanlı yarın akşam şiir ve naat dinletisi gerçekleştirecek, 17 Nisan'da Hayati İnanç söyleşi yapacak, 24 Nisan'da ise Serdar Tuncer sohbet programında izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Karagöz, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul il ve ilçe belediyeleri ramazan etkinliklerini çevrim içi gerçekleştirecek - Son Dakika


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