İstanbul ile Lefkoşa "Kardeş Şehir" oluyor - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa Belediyesi ile İstanbul Belediyesi kardeş şehir olmaya hazırlanıyor.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve İstanbul kardeş şehir oluyor. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Dünya İnsan Hakları Günü olan 10 Aralık'ta (yarın) Lefkoşa Türk Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kardeş yapan protokolü mevkidaşım İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile online bir seremonide imzalayacağız" dedi. - LEFKOŞA