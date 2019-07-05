Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - İLK HACI ADAYLARI İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN YOLA ÇIKTI (1)
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL - İLK HACI ADAYLARI İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN YOLA ÇIKTI (1)

50 dakika önce

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA- KUTSAL toprakları ziyaret için ilk hacı adayları İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı.

İSTANBUL - İLK HACI ADAYLARI İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN YOLA ÇIKTI (1), System.String[]

Haber-Kamera:  Enver ALAS/ İSTANBUL,DHA- KUTSAL toprakları ziyaret için ilk hacı adayları İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı. 
İlk hacı adaylarının uğurlanması için İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katılımlarıyla tören düzenleniyor. Aileleriyle birlikte havalimanına gelen hacı adayları oldukça heyecanlı. Kutsal toprakları ziyaret edecek olan hacı adayları, törenin ardından THY'nin tarifeli uçaklarıyla Suudi Arabistan'a hareket edecek Bu yıl Türkiye'den 80 bin  hacı adayı, kutsal topraklara giderek hac görevini yerine getirecek. 

Görüntü DökümüB
------------------
-Hacı adaylarından görüntüler
-Hacı adaylarının terminalde yürüyüşleri
-Toplanmaları
-Röportajlar
-Genel ve detaylar
 


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:47 Kaynak: DHA
istanbul valisi, istanbul, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, "Yıllar sonra ilk defa göreceksiniz" deyip açıkladı Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu İBB Genel Sekreterliğine Yavuz Erkut atandı CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 12:38:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - İLK HACI ADAYLARI İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN YOLA ÇIKTI (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]