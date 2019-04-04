İstanbul- İlker Aycı Taşınmanın Yüzde 25'ini Gerçekleştirmiş Bulunuyoruz

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker AycıBir süredir toplam taşınmanın yüzde 25'ini de şu ana kadar gerçekleştirmiş bulunuyoruzHaber-Kamera Enver ALASİSTANBUL,(DHA)Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Atatürk Havalimanı'ndan taşınmayla ilgili açıklama yaptı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı



Bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25'ini de şu ana kadar gerçekleştirmiş bulunuyoruz



Haber-Kamera Enver ALASİSTANBUL,(DHA)



Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Atatürk Havalimanı'ndan taşınmayla ilgili açıklama yaptı. Aycı 'Bizim açımızdan da son derece profesyonelce hazırlanmış taşınma planlarımız uluslararası danışmanlarla yerel otoritelerle ve tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili paydaşlarla yapılmış stratejik önemi olan çalışmalara dair tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olmakla birlikte ve bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25'ini de şu ana kadar gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geriye artık büyük kısmı kaldı dedi.

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