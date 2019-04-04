Son Dakika Haberleri: İstanbul- İlker Aycı Taşınmanın Yüzde 25'ini Gerçekleştirmiş Bulunuyoruz

İstanbul- İlker Aycı Taşınmanın Yüzde 25'ini Gerçekleştirmiş Bulunuyoruz

1 saat önce

İstanbul- İLKER AYCI TAŞINMANIN YÜZDE 25'İNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ BULUNUYORUZ (Aktüel görüntüler 1)(Tür: İstanbul)

İstanbul- İLKER AYCI TAŞINMANIN YÜZDE 25'İNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ BULUNUYORUZ (Aktüel görüntüler 1)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:58 Kaynak: DHA

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