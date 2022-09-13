54. Asliye Ceza Mahkemesi 'ndeki duruşmaya İlyas Salman'ın avukatı katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay tarihinde davaya konu olan videoda Türk milletine yönelik 'Akılsız halk' şeklindeki söylemi nedeniyle İlyas Salman'ın 'Türk Milletini Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etti. İlyas Salman'ın avukatı mütalaaya karşı süre istedi. Mahkeme, sanığın mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

İlyas Salman, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İlyas Salman'ın, Türk milletine 'Akılsız halk' dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

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