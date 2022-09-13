İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi

13.09.2022 12:06
İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi

Sanatçı İlyas Salman hakkında sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada mütalaa açıklandı. "Akılsız halk" diyen oyuncunun 'Türk Milletini Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.

Sosyal medya üzerinden 25 Ocak 2021 tarihinde paylaşılan bir videoda, Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği gerekçesiyle oyuncu İlyas Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

"AKILSIZ HALK"

54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İlyas Salman'ın avukatı katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay tarihinde davaya konu olan videoda Türk milletine yönelik 'Akılsız halk' şeklindeki söylemi nedeniyle İlyas Salman'ın 'Türk Milletini Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etti. İlyas Salman'ın avukatı mütalaaya karşı süre istedi. Mahkeme, sanığın mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürülüyor. İddianamede İlyas Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.

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İlyas Salman'a 2 yıla kadar hapis istemi İlyas Salman'a 2 yıla kadar hapis istemi
Kaynak: DHA

İlyas Salman, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlyas Salman'ın, Türk milletine 'Akılsız halk' dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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