İSTANBUL- İMAMOĞLU GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Hasanpaşa'daki yeni Salı Pazarı, restorasyonu süren Gazhane Binaları ve Kurbağalıdere'de incelemelerde bulundu.

İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Medya AŞ'de haksız yere işten çıkarıldıkları iddiasıyla eylem yapan çalışanlarla ilgili, "İddiaları o yönde olabilir. Arkadaşlarımızın tespitleri ve çalışmalarının prensipleri var. İş disiplini, disipline uymama veya işe gelmeme gibi bir karakteri varsa çalışanların ona göre uygulama yapıyorlar. Özellikle seçim dönemlerinde işe alımlarla ilgili araştırmaları sürüyor. Çünkü çok adil olmadığını düşündüğümüz bir dönem. Bu süreçler çok adil işe alınma dönemleri değil. Arkadaşlarımın elbette ki büyükşehir çalışanları üzerinde bir araştırması var ve ona göre de işlem uyguluyorlar. Asla kişisel tavır veya davranış değildir. Herkesin bir prensibi var. Uygun olmadığını düşünen varsa tabi ki hukuki yollar açıktır" dedi.

"BABALIK, AİLE VAZİFESİ GEREKLİ AMA ŞU ANDA EN ÖNEMLİSİ İSTANBUL VAZİFESİ"

İstanbul'daki yağış nedeniyle su baskınlarının yaşanması sonucu tatili yarıda bırakıp İstanbul'a gelip, sonra tekrar tatile gitmesiyle ilgili eleştirilerin sorulması üzerine Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul halkı bilsin ki en üst seviyede eforla sürece hakimiz ve çalışıyoruz. Birilerinin anladığı anlamda bir yönetim anlayışıyla biz göreve gelmedik. Tek kişinin her konuya karar vereceği, talimatla süreceği yöneteceği anlayışla göreve gelmedik. Bir çok takım arkadaşım, görevinin başında binlerce takım arkadaşım olacak ve bütüncül akılla bu kenti yöneteceğiz. Son gidişim ise evlatlarım son günlerindeydi zaten birini alıp geri dönmem gerekiyordu. Alıp geri döndüm. Bu da babalık vazifesi. Bunların hepsi gerekli, babalık vazifesi, aile vazifesi gerekli ama en önemli şu anda İstanbul vazifesi" ifadelerini kullandı.

"GİZLİ BİR KADIN İTTİFAKI VARSA ONDAN BENİMDE BİLGİM YOK"

Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın bir araya gelmesinin gizli bir ittifak olarak yorumlandığının sorulması üzerine, 'Gizli bir kadın ittifakı varsa ondan benimde bilgim yok. Sadece 3 hanımefendinin yemek yiyerek, sohbet edip, dertleşmesi var. Ama bilmediğimiz bir kadın ittifakı varsa, biz de oturup bir düşünelim. Siz de düşünün" yanıtını verdi.

İncelemeleriyle ilgili de bilgi veren İmamoğlu, "Hem Kurbağalıdere hem Gazhane ile ilgili şantiyemizi gezdiğimizde sürelerinin uzadığını ve bitişlerinde belirsizliklerin olduğu alanları da özellikle ziyaret ediyoruz. Burada daha hızlı hareket etmenin gerekliliği üzerinde tedbirler alıyoruz. Hem Kurbağalıdere'yi hem Kadıköy bölgesini rahatlatacak hem de Gazhane'yi faaliyete geçirerek gerçekten ciddi bir adımı sonlandırmış olacağız ve halka sunacağız. Bu noktada saha tespitleri yaptık" dedi.