Son Dakika Haberleri: İstanbul İmamoğlu Halkalı'da Nevruz Ateşinin Üzerinden Atladı

İstanbul İmamoğlu Halkalı'da Nevruz Ateşinin Üzerinden Atladı

1 saat önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Halkalı'da düzenlenen Nevruz programında ateşin üzerinden atladı, demir dövdü.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Halkalı'da düzenlenen Nevruz programında ateşin üzerinden atladı, demir dövdü.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de bulunan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Nevruz programına katıldı. Program öncesi gösteri merkezinin otopark alanında yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlayan İmamoğlu, daha sonra demir dövdü. Ardından beraberindekilerle birliklerle programın düzenlediği salona girdi. İmamoğlu'nu Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz karşıladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:04 Kaynak: DHA

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