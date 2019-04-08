Son Dakika Haberleri: İstanbul - İmamoğlu Kartal'da Partililere Seslendi

İstanbul - İmamoğlu Kartal'da Partililere Seslendi

1 saat önce

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alarak göreve başlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret ettikten sonra partililere seslendi.

İstanbul - İmamoğlu Kartal'da Partililere Seslendi, System.String[]
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alarak göreve başlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret ettikten sonra partililere seslendi.

Belediye binası önünde toplananlara hitap eden İmamoğlu, "Neymiş efendim? 15 bin oyla kazanılan seçimi, 'şaibeli' olarak tanımlamaya çalışıyorlar. '3 bin oyla kazandık' demeyi topluma açıklamaktan çekinmediniz, şimdi 15 bin oyu küçümsüyorsunuz. Size, siyasi deneyimi yüksek olan MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin bir sözünü hatırlatayım, 'Bir oyla bile seçim kazanılır'. 15 bin oyu küçümseyip, 16 milyonun iradesini küçümsüyorlar. AK Partili hemşerilerimin de oylarını küçümsüyorlar. AK Partili dostlarımın da kalplerini kırıyorlar. AK Parti'ye gönül vermiş, bu seçimde ya da geçmiş seçimde oy vermiş kardeşlerimin başını öne eğiyorlar. Görüyorum. Sizi mahcup ediyorlar, görüyorum. Ben Ekrem İmamoğlu olarak kollarımı açtım. Tüm maneviyatımla, tüm ahlakımızla sizleri kucaklamaya hazırım" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 

-----------

Partililerden detay

İmamoğlu'nun konuşması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:56 Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Kartal, İstanbul, İmamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu Medya Patronu Aileleri Tek Tek Sayıp Eleştirdi: Bizi Dünyaya Rezil Etmeyin Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı Milli Türk Talebe Birliğinden Süleyman Çakır Paylaşımı Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 16:00:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul - İmamoğlu Kartal'da Partililere Seslendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]